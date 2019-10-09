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Участки улиц около "Лужников" перекроют из-за футбольного матча 10 октября

Движение будет полностью перекрыто с 22:00

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Участки некоторых улиц у станций метро "Спортивная" и "Фрунзенская" в Москве перекроют 10 октября в связи с проведением матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии на стадионе "Лужники". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Перекрытия будут действовать на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, 3-й Фрунзенской, Трубецкой и др. С 22:00 до окончания матча движение транспорта будет полностью перекрыто, с 06:00 и до окончания матча на участках этих улиц нельзя будет парковаться.

Матч между сборными России и Шотландии пройдет на стадионе "Лужники" 10 октября, начало - 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

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Россия
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