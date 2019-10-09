Московская канатная дорога продлит рабочий день из-за матча Россия - Шотландия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Режим работы Московской канатной дороги в четверг изменится в связи с проведением матча Россия - Шотландия на стадионе "Лужники", а болельщикам предоставят скидки. Об этом сообщила в среду пресс-служба канатной дороги.

"10 октября канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и стадион "Лужники", будет работать по особому расписанию. В связи с проведением сборной России домашнего матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды Шотландии на стадионе "Лужники" канатная дорога продлевает рабочий день. Так, по новому графику работа канатной дороги будет осуществляться 10 октября с 10:00 утра до 3:00 ночи", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте канатной дороги, как правило, по четвергам она работает с 10:00 до 22:00.

Отмечается, что Московская канатная дорога 10 октября сделает болельщикам скидку 10% при предъявлении билета на матч Россия - Шотландия.

В пресс-службе пояснили, что добраться до "Лужников" можно с помощью канатной дороги по маршруту "Воробьевы горы" - "Лужники". "Особенно данный вариант удобен для тех, кто планирует отправиться на матч на личном автомобиле, который можно припарковать вдоль улицы Косыгина на городской парковке", - добавляется в сообщении.