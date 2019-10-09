Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в вечерний час пик среды достигли девяти баллов из максимальных 10. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:00 мск.

В настоящее время движение затруднено практически по всем магистралями столицы. Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков.

В частности, в эти минуты плотный поток зафиксирован на всем протяжении Бульварного, Третьего транспортного и Садового колец.

МКАД загружен на северо-западе, юго-востоке в обоих направлениях и на юге по внутренней стороне. В область снижены скорости на Волоколамском, Дмитровском, Можайском шоссе.

Столичный Центр организации дорожного движения призвал ранее автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за дождя.