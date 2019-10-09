Жители Дорогомилова потребовали повторно оценить историческую ценность Бадаевского завода

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Жители Дорогомилова потребовали обязать департамент культурного наследия города Москвы провести повторную экспертизу ансамбля Бадаевского пивоваренного завода (БПЗ) и вынести на рассмотрение столичной градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) вопрос об отказе в согласовании проекта застройки данной территории. Об этом в среду сообщила депутат столичного парламента Екатерина Енгалычева на круглом столе в Мосгордуме.

Участниками круглого стола "За сохранение историко-культурного облика ансамбля Бадаевского пивоваренного завода" стали жители района Дорогомилово, муниципальные депутаты, арендаторы объектов недвижимости на территории БПЗ, которые выступают против разрушения части исторических зданий и всего историко-культурного облика ансамбля завода с целью реализации проекта застройки территории коммерческими жилыми зданиями со стороны Capital Group ("Капитал Груп").

"Обращаясь к мэру и правительству Москвы, мы требуем: обязать департамент культурного наследия города Москвы организовать повторную, независимую и открытую экспертизу всего ансамбля БПЗ с привлечением специалистов "Архнадзора", муниципальных депутатов района Дорогомилово и представителей от общественности; обязать собственника зданий ввести мораторий на любую деятельность, прямо или косвенно направленную на изменение текущего состояния ансамбля БПЗ, включая демонтаж любых строений, а также их внешних или внутренних частей на территории завода", - сказала Енгалычева.

По ее словам, участники встречи требуют в резолюции воздержаться от пересмотра зон охраны ансамбля ввиду возможного изменения его состава и границ. Также предлагается вынести на рассмотрение ГЗК Москвы вопрос об отказе в согласовании проекта застройки территории завода и создать рабочую группу при мэрии Москвы для обсуждения общественного запроса на дальнейшее перспективное развитие территории БПЗ с учетом мнения москвичей. Также по итогам обсуждения в резолюцию был добавлен пункт, который предлагает не продлевать аттестацию эксперта Елены Соловьевой. Как следует из текста резолюции, ее заключение легло в основу определения перечня охраняемых объектов на территории завода.

Как сообщила в ходе круглого стола архитектор Ольга Ким, согласно проекту застройки, завод будет лишь частично реконструирован, при этом два здания будут частично снесены. Она отметила, что обе части корпусов - сносимые и реконструируемые - должны находиться под защитой государства, имеют одни и те же историко-культурные характеристики, помещения завода построены на одной территории и в один период - в 1875-1910 годах. По ее словам, необходимо сохранить солодовенные корпус и барабаны, подвал под бродильной со сводчатым потолком и др.

В свою очередь, руководитель проекта Capital Group Дмитрий Летов заявил, что "проект застройки нацелен на сохранение памятника архитектуры". "Планируется восстановление ансамбля, который был утрачен: сегодня того вида памятников, который был задуман архитектором, нет. Мы, со своей стороны, восстанавливаем строение №2. Для жителей и гостей создаем новое общественное пространство: спортивные и детские площадки. Весь концепт проекта застройки территории заключается в том, чтобы люди могли беспрепятственно попасть с данных территорий завода к набережной", - отметил Летов на встрече.

История проекта

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего БПЗ. Концепция предполагает создание высотных жилых зданий на сваях, под которыми расположатся парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Реставрация коснется трех корпусов: первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы, частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам. Проект реставрации оценивается в 4,7 млрд рублей.

Сам проект разработан бюро Herzog&De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк в стиле русского леса, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов завода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.

"Архнадзор" выразил опасения, что БПЗ, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.