Фестиваль-школа современного искусства "Территория" открывается в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. XIV Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 10 по 24 октября и представит 14 постановок из России, Бельгии, Великобритании, Нидерландов и других стран. В рамках фестиваля традиционно пройдет обширная образовательная программа, а также выставка работ Йоко Оно.

"Арт-дирекция фестиваля сформировала программу, в которую вошли 14 спектаклей из семи стран - Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Литвы и России. Фестиваль традиционно объединит в своей программе драматические постановки, музыкальный театр, современный танец и выставочные проекты. В программу вошли спектакли режиссеров Каролин Нгуен, Саймона Стоуна, Мило Рау, Филиппа Григорьяна, Эймунтаса Някрошюса, Адомаса Юшки, хореографов Филиппа Сэра, Гильерме Ботело, Мег Стюарт, Анны Абалихиной", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Организаторы отметили, что впервые за последние шесть лет вошли две оперы: "Русалка" Антонина Дворжака, которую поставил Тимофей Кулябин, и "Октавия. Трепанация" Дмитрия Курляндского, постановку которой осуществил Борис Юхананов. Помимо этого, фестиваль представит спектакль "Медея" нидерландской компании Internationaal Theater Amsterdam. А швейцарский режиссер Мило Рау привезет постановку "Пять легких пьес", сюжет которой посвящен делу бельгийского маньяка Марка Дютру.

Фестиваль также покажет спектакль "Вакуум" швейцарского хореографа Филиппа Сэра, представляющий собой визуальный эксперимент, соединяющий современный танец и искусство оптической иллюзии. Зрители увидят соло американской танцовщицы и хореографа Мег Стюарт, которая в своих выступлениях исследует повседневные движения и состояния тела.

Завершит смотр спектакль Государственного молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas - одна из последних работ режиссера Эймунтаса Някрошюса. Всего события фестиваля охватят более десяти площадок, среди них: Театр Наций, Российский академический молодежный театр, Электротеатр "Станиславский", Московский музей современного искусства и другие.

Йоко Оно и "Человек размером с дом"

В рамках фестиваля традиционно пройдет обширная образовательная программа. Участники смогут посетить лекции режиссеров Тимофея Кулябина, Виктора Рыжакова, Адомаса Юшки, кинокритика Антона Долина, художественного руководителя театра Habait в Тель-Авиве Джейсона Хольта и других.

В программу вошли два выставочных проекта в Московском музее современного искусства. Первая - выставка "Человек размером с дом", посвященная памяти актера, педагога Дмитрия Брусникина, создателя театра "Мастерская Дмитрия Брусникина", выросшего из курса Школы-студии МХАТ. Мастер ушел из жизни в августе 2018 года - спустя всего несколько месяцев после того, как был назначен на должность художественного руководителя театра "Практика".

Выставка "Небо всегда ясное" раскроет основные элементы художественных практик Йоко Оно и расскажет, как художница отвечает на вопрос о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности. Центральным элементом выставки станут "Инструкции" Оно - серия ее работ, первые из которых появились в 1960-е годы.

Кроме того, фестиваль представит в Москве публичную программу при поддержке Фонда Михаила Прохорова, посвященный режиссеру Саймону Стоуну проект "Стоуномания" совместно с TheatreHD, OperaHD и "Каро.Арт", совместно с Электротеатром "Станиславский" проведет международную конференцию.

О фестивале

Фестиваль "Территория" ежегодно проходит в Москве на протяжении 14 лет. Это крупнейшая российская платформа, которая объединяет существующее вне жанровых границ актуальное искусство.

В арт-дирекцию смотра входят народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, арт-директор фестиваля NET, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, народная артистка России Чулпан Хаматова, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.