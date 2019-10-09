Выставка "Импрессионизм и испанское искусство" открывается в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг. Экспозиция представит как известные российскому зрителю произведения, так и никогда не экспонировавшиеся в России, рассказали журналистам организаторы.

"Более двух лет назад мы уже были в Москве, когда представляли выставку "Антонио Гауди. Барселона", созданную совместно с Московским музеем современного искусства. Тогда же родилась идея о проведении подобной выставки совместно с Музеем русского импрессионизма, и вот сегодня мы видим результат", - отметила на пресс-показе в преддверии открытия выставки Чаро Санхуан, директор фонда Aurea Cultura i Art, при участии которого организован проект.

В экспозицию, которая будет открыта до 26 января 2020 года, вошло около 60 живописных работ, скульптура и графика из 13 ведущих музеев Испании и частных коллекций, которые дополнены двумя картинами из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).

"Среди представленных художников такие известные фигуры, как Хоакин Соролья, Игнасио Сулоаги. Эти художники уже известны в России, поскольку некоторые их работы находятся в российских музеях, о чем, в частности, свидетельствует включение в эту выставку двух работ из ГМИИ. Помимо этого, на выставке представлены работы таких художников, как Дарио де Регойос, Сантьяго Русиньоль, Мариан Пиделасерра - эти имена неизвестны или малоизвестны в России, и я надеюсь, что для российского зрителя и ценителя искусства это будет откровением и открытием", - сказала Санхуан.

Так, посетители увидят работы "Сорванцы на пляже, Валенсия" Сорольи, "Портрет офицера полиции" Пере Видала де Солареса, "Пейзаж Портичи" Мариано Фортуни-старшего, "Желтые бани. Утреннее солнце" Мариана Пиделасерра, "Белый павлин" Эрмена Англада-Камарасы, "На открытой террасе" Рамона Казаса и другие.

В проекте участвуют 13 художественных музеев Испании, в том числе Национальный музей искусства Каталонии (Барселона), Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид), Музей Кармен Тиссен-Борнемиса (Мадрид), Музей изящных искусств Астурии (Овьедо) и др. Куратором проекта выступил каталонский историк искусства, писатель, куратор выставок и специалист по каталонскому модернизму Франсеск Фонбона. Координатор проекта - сотрудник выставочного отдела Музея русского импрессионизма, искусствовед Мария Мороз.

Важный шаг для музея

Как отметила генеральный директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, эта выставка отражает "значимый переход музея к новому качеству". "Впервые в наших стенах открывается столь масштабный международный проект. Вы знаете, что Музей русского импрессионизма - молодой музей, мы открылись меньше трех с половиной лет назад. Все это время мы работали над тем, чтобы сложить свое реноме в глазах музейного сообщества, и сегодня, принимая в Музее русского импрессионизма произведения из 14 ведущих музеев Испании, из чрезвычайно значимых частных собраний, я понимаю, что мы на верном пути, и запланированное удается", - сказала она.

Петрова добавила, что это только начало масштабной международной деятельности музея. "Уже сейчас мы получили подтверждение от Центра Помпиду, что они участвуют в нашей следующей выставке зимой, уже сейчас мы работаем над осенней выставкой 2020 года и ведем переговоры с музеем Орсе, уже сейчас мы работаем над выставкой японского импрессионизма и постимпрессионизма, которая состоится в 2021 году, и работаем с музеями Токио и Киото", - сообщила директор музея.

По ее словам, тема национальных импрессионистических школ выбрана неслучайно. "Открывая наш музей несколько лет назад, мы в очередной раз подняли вопрос о правомерности существования термина "русский импрессионизм". Потом с успехом провели выставку армянского импрессионизма, сейчас обращаемся к импрессионистическим произведениям, созданным художниками Испании. Дальше - больше", - добавила Петрова.

О музее

Музей русского импрессионизма был открыт для посетителей в мае 2016 года. Он расположен в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века. Основную экспозицию составляют картины из коллекции основателя музея Бориса Минца: работы Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Константина Юона, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Герасимова. Своей миссией музей считает популяризацию русского искусства в целом и его импрессионистической составляющей в частности, как в России, так и за рубежом.