Певец Эрос Рамазотти выступит в московском "Крокус сити холле" 10 и 11 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Эрос Рамазотти в ходе европейского турне в поддержку альбома Vita ce n' 10-11 октября даст концерты в московском концертном зале "Крокус сити холл" (Crocus City Hall). Выступления также пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора гастролей - компании "Мельница".

"Эрос Рамазотти, покоривший мир своим голосом, на сцене уже более 30 лет. За это время артист реализовал около 100 млн своих записей. Он исполнял свои хиты на нескольких языках, писал тексты, музыку, продюсировал альбомы. Рамазотти снова в России. Концерты проходят в рамках европейского турне в поддержку альбома Vita ce n': 10-11 октября - в Crocus City Hall (Москва), а 13 октября - в Ледовом дворце (Санкт-Петербург)", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы гастролей подчеркнули, что к 50 годам у Рамазотти есть 11 студийных альбомов (большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми"), концерты по всему миру, награды самых престижных мировых премий, включая MTV Awards и World Music Awards. Четырнадцатая по счету пластинка Рамазотти была представлена 23 ноября 2018 года.

Прошлые гастроли итальянской звезды в России в 2016 году были отменены. Продюсерская компания его мирового турне Trident Music Srl тогда обвинила российскую сторону - компанию "Глобальные коммуникации" - в нарушении договорных обязательств, с чем та не согласилась.

Рамазотти - один из наиболее популярных современных итальянских певцов. Большинство его альбомов записаны на итальянском и испанском языках. На счету артиста дуэты с такими именитыми музыкантами, как Шер, Андреа Бочелли, Адриано Челентано, Анастейша, Лучано Паваротти, Рики Мартин и другие.