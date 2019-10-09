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В Москве открывается выставка, посвященная Мусоргскому и Римскому-Корсакову

Гости смогут увидеть уникальные экспонаты до 30 ноября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Красота и правда оперы: Мусоргский и Римский-Корсаков", посвященный оперному наследию композиторов, открывается в Российском национальном музее музыки в четверг. Экспозиция объединит более 200 предметов, включая подлинную нотную рукопись Мусоргского оперы "Борис Годунов".

"Красота и правда оперы: Мусоргский и Римский-Корсаков" - специальный выставочный проект Российского национального музея музыки, каждый из пяти разделов которого посвящен отдельной опере Мусоргского, отредактированной Римским-Корсаковым: "Борис Годунов", "Хованщина", "Сорочинская ярмарка", "Женитьба", "Саламбо", - сообщила пресс-служба музея.

Гости выставки, которая продлится до 30 ноября, увидят подлинную нотную рукопись Мусоргского оперы "Борис Годунов", эскизы декораций Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Коровина, Федора Федоровского, театральные костюмы Федора Шаляпина и Ирины Архиповой, театральные афиши, архивные фотографии.

"Историческая жизнь творческого наследия Мусоргского сложна и противоречива: из шести опер, над которыми композитор начинал работать, только "Борис Годунов" был завершен. Ярко выраженный новаторский характер музыки Мусоргского, во многом противоречивший художественной практике своего времени, существенно затруднял путь его сочинений", - отмечается в сообщении.

Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Коллекция музея насчитывает около 1 млн музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. Фонд изобразительного искусства представлен шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди которых Михаил Врубель, Константин Коровин, Валентин Серов.

Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 286 инструментов, созданных с XVI по XX вв. лучшими мастерами, среди которых Антонио Страдивари, Андреа Гварнери, Карло Бергонци. В состав Российского национального музея музыки входят: Музей Прокофьева, Музей-усадьба Шаляпина, Музей Чайковского в Москве, Музей-квартира Голованова, Музей-квартира Гольденвейзера.

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