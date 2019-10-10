До 12 градусов тепла и дождь прогнозируют синоптики в Московском регионе 10 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве и Московской области в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве - от 9 до 11 градусов тепла. Ночью температура опустится до 7 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ночью похолодает до 4 градусов.

В четверг днем ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. В ночные часы ветер изменит направление на западное и не превысит 10 м/с.

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье с 12:00 до конца дня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.