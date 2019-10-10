Власти Москвы и Росреестр разъяснили условия перевода хостелов в нежилые помещения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Росреестр по Москве и департамент городского имущества столицы разъяснили владельцам хостелов условия перевода жилых помещений в нежилой фонд. Об этом говорится в сообщении двух ведомоств.

С 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым хостелы и мини-гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов (МКД). Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо перевести жилое помещение в нежилое.

"В связи с внесением в этом году изменений в Жилищный кодекс РФ правила перевода помещений в нежилой фонд в Москве существенно изменились. Изменения призваны защитить права жителей многоквартирных домов, в которых производится перевод квартир в нежилой фонд", - приводятся в материалах ведомств слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Максима Гамана.

Правила перевода в нежилое

Он пояснил, что раньше собственнику переводимой квартиры требовалось провести общее собрание владельцев квартир в доме только в случае, если при переводе планировались работы, затрагивающие общее имущество. Теперь вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения в нежилое. Кроме того, теперь необходимо получить письменное согласие на перевод помещения от каждого владельца всех помещений, смежных с переводимой квартирой.

Помимо этого, к переводимым в нежилой фонд помещениям предъявляются строгие требования. В частности, помещение должно быть оборудовано отдельным от жилой части дома входом, непосредственно под ним не должно быть жилых помещений, право собственности на помещение не должно быть обременено правами каких-либо лиц, оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания, подчеркнул Гаман.

Перевод жилого помещения в нежилое осуществляет департамент городского имущества Москвы, после чего столичный Росреестр вносит изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"Собственник переведеного объекта может обратиться в любой из столичных центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую. В таком случае срок внесения изменений в ЕГРН составляет семь рабочих дней", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росрестра по Москве Игоря Майданова.

Вариант аренды у города

Для того чтобы малому и среднему бизнесу открыть новую гостиницу или хостел, предприниматели могут также арендовать городскую недвижимость, напомнили в Депгоримущества. Это можно сделать на торгах, где выставляются помещения, находящиеся в отдельно стоящих нежилых зданиях.

"Более крупному бизнесу может быть интересно предложение города по льготным ставкам аренды земельных участков, которые с августа этого года установлены в размере 0,01% от кадастровой стоимости для строительства гостиниц и 0,1% - для строительства наемных домов", - отметил Гаман.