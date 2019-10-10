Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы и Росреестр разъяснили условия перевода хостелов в нежилые помещения

С 1 октября 2019 года запрещается размещать в жилых помещениях многоквартирных домов хостелы и мини-гостиницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Росреестр по Москве и департамент городского имущества столицы разъяснили владельцам хостелов условия перевода жилых помещений в нежилой фонд. Об этом говорится в сообщении двух ведомоств.

С 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым хостелы и мини-гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов (МКД). Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо перевести жилое помещение в нежилое.

"В связи с внесением в этом году изменений в Жилищный кодекс РФ правила перевода помещений в нежилой фонд в Москве существенно изменились. Изменения призваны защитить права жителей многоквартирных домов, в которых производится перевод квартир в нежилой фонд", - приводятся в материалах ведомств слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Максима Гамана.

Правила перевода в нежилое

Он пояснил, что раньше собственнику переводимой квартиры требовалось провести общее собрание владельцев квартир в доме только в случае, если при переводе планировались работы, затрагивающие общее имущество. Теперь вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения в нежилое. Кроме того, теперь необходимо получить письменное согласие на перевод помещения от каждого владельца всех помещений, смежных с переводимой квартирой.

Помимо этого, к переводимым в нежилой фонд помещениям предъявляются строгие требования. В частности, помещение должно быть оборудовано отдельным от жилой части дома входом, непосредственно под ним не должно быть жилых помещений, право собственности на помещение не должно быть обременено правами каких-либо лиц, оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания, подчеркнул Гаман.

Перевод жилого помещения в нежилое осуществляет департамент городского имущества Москвы, после чего столичный Росреестр вносит изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"Собственник переведеного объекта может обратиться в любой из столичных центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую. В таком случае срок внесения изменений в ЕГРН составляет семь рабочих дней", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росрестра по Москве Игоря Майданова.

Вариант аренды у города

Для того чтобы малому и среднему бизнесу открыть новую гостиницу или хостел, предприниматели могут также арендовать городскую недвижимость, напомнили в Депгоримущества. Это можно сделать на торгах, где выставляются помещения, находящиеся в отдельно стоящих нежилых зданиях.

"Более крупному бизнесу может быть интересно предложение города по льготным ставкам аренды земельных участков, которые с августа этого года установлены в размере 0,01% от кадастровой стоимости для строительства гостиниц и 0,1% - для строительства наемных домов", - отметил Гаман.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
До 12 градусов тепла и дождь прогнозируют синоптики в Московском регионе 10 октября
Ночью температура в столице опустится до семи градусов, в Подмосковье - до четырех градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС