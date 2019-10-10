Двадцать шесть Хабибов родилось в Москве в 2019 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московские родители в этом году называли детей такими необычными именами, как Добрыня, Хабиб, Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав, Лукерия, Евфросинья. Столичное управление ЗАГС перечислило самые редкие и примечательные имена 2019 года. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Некоторые родители выбирали необычные варианты. Так, 34 мальчика получили имя Добрыня, а 26 малышей назвали Хабибом. Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав - каждым из этих имен назвали по одному ребенку. Для девочек достаточно популярным именем стала Есения - так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались имена Лукерия (две девочки), Евфросинья (две девочки) и Феофания (одна девочка)", - сообщается на сайте.

Самыми популярными именами остаются, Александр, София (Софья), Мария, Максим. Также новорожденным часто дают имена Михаил, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Обладатель имени Хабиб, известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе. Всего же на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

В столице получить свидетельство о рождении ребенка можно прямо в родильном доме. Выдают его при выписке во всех роддомах Департамента здравоохранения, оформляет свидетельство медицинский персонал больницы. Родителям нужно только передать необходимый пакет документов. В дальнейшем услуга появится и в других роддомах города.

Также родителям новорожденных в столице выдают бесплатный подарочный набор. В него входят 44 универсальных предмета, которые подходят и для мальчиков, и для девочек: матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и многое другое.