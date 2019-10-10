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Жители Москвы смогут оценить работу Большой кольцевой линии

Голосование проводится на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Голосование, посвященное Большой кольцевой линии (БКЛ), стартовало в рамках проекта "Активный гражданин". Жителям столицы предстоит оценить работу БКЛ, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители столицы ответят, как они оценивают проект строительства Большой кольцевой линии. Горожане смогут высказать свои предложения и замечания. Затем участники расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. Среди вариантов ответа - "личный автомобиль / каршеринг", "такси", "наземный общественный транспорт", "метро, включая МЦК, и электрички", "передвигаюсь пешком", - говорится в сообщении.

Помимо этого, у жителей столицы спросят, планируют ли они пользоваться или уже пользуются БКЛ. Последний вопрос посвящен тому, часто ли москвичи посещают районы прохождения новой линии.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

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