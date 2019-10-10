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Две набережные благоустроили в московском районе Замоскворечье

Также комплексное благоустройство выполнили в прилегающих к набережным переулкам

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных завершилось в московском районе Замоскворечье. Там появилось новое комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В Замоскворечье на Водоотводном канале завершили основные работы по комплексному благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных протяженностью почти 3 км. Это кусочек старой, купеческой Москвы, где традиционно было много офисов и машин, но мало пространства для пешеходов. Узкие тротуары - не самое удобное место для прогулок и отдыха. Повернуть набережные лицом к людям помогло благоустройство", - написал градоначальник на своем персональном сайте.

Там разбили газоны, расширили и замостили тротуары, организовали зоны отдыха у воды; пешеходную зону вдоль воды от проезжей части визуально отделят порядка 1,3 тыс. деревьев и кустарников. "Транзитная функция набережных сохранилась, но вместо двух полос движения осталась одна, а ее ширину привели к нормативу. На набережных появились два новых сквера. Один - на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом", - добавил Собянин.

Комплексное благоустройство было выполнено также в прилегающих к набережным переулкам: Большом Татарском, Озерковском, Среднем Овчинниковском. "Не забыли про дворы: привести их в порядок просили жители в ходе обсуждения проектов благоустройства. Уже завершены работы в четырех из них, в ближайшее время приведут в порядок еще пять", - отметил мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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