В Гидрометцентре сообщили, что выходные в Москве будут теплыми

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самым теплым днем недели в столичном регионе станет воскресенье, в Подмосковье температура воздуха может достичь 14 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные погода теплая, но ветреная и дождливая. Но дождливой будет преимущественно суббота. Уже ночью мы прогнозируем небольшой дождь и высокую ночную температуру 7-9 градусов в Москве, а днем будет облачно, дождь, температура 10-12 градусов. На самом деле, такой температурный фон больше характерен стыку второй и третьей декады сентября", - сказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье будет облачно, небольшой дождь, температура ночью составит 8-10 градусов тепла, а днем - 11-13 градусов, в Подмосковье может достигать 14 градусов.

"На этой неделе воскресенье станет самым теплым днем", - отметил метеоролог.