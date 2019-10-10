Здоровье живущего в Московском зоопарке манула ухудшилось

"Последние несколько месяцев посетители нашего зоопарка не могли не заметить перемен, произошедших с манулом. Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст - 1 мая манулу исполнилось 10 лет. <...> Делать какие-либо прогнозы о его состоянии не имеет смысла, на данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Манул - символ Московского зоопарка - болеет на протяжении года, однако с сентября состояние его здоровья ухудшилось. Сейчас кот находится в лечебнице под постоянным наблюдением специалистов, сообщается на официальном сайте столичного зоопарка.

Проблемы со здоровьем у манула генетические. У представителей этого вида слабая иммунная система, и они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом - это делает их восприимчивыми к инфекциям и вирусам. "У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе. Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться", - пояснили в зоопарке.

Сейчас животное находится в ветпункте под круглосуточным надзором специалистов. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, но в зоопарках средняя продолжительность их жизни увеличивается благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей, отметили в зоопарке.

Манул - главный символ Московского зоопарка. Животное занесено в Красную книгу России, а также в Международную красную книгу в категорию "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому". Представитель семейства кошачьих обитает в каменистых пустынях и степях. Манул немного крупнее обычной домашней кошки. В России он встречается в Забайкальском крае, Бурятии, Туве и на Алтае.