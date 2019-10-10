Здоровье живущего в Московском зоопарке манула ухудшилось

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Манул - символ Московского зоопарка - болеет на протяжении года, однако с сентября состояние его здоровья ухудшилось. Сейчас кот находится в лечебнице под постоянным наблюдением специалистов, сообщается на официальном сайте столичного зоопарка.
"Последние несколько месяцев посетители нашего зоопарка не могли не заметить перемен, произошедших с манулом. Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст - 1 мая манулу исполнилось 10 лет. <...> Делать какие-либо прогнозы о его состоянии не имеет смысла, на данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания", - говорится в сообщении.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕМ МАНУЛЕ ❗❗❗ Последние несколько месяцев посетители нашего зоопарка не могли не заметить перемен, произошедших с манулом. Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст: 1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни несколько увеличивается, благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу их самочувствия. Тем не менее манулы не относятся к числу долгожителей. ☀ Проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни. Дело в том, что представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, в отличие от многих других диких кошек. Они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам. ✨ Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе. Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться. В связи с этим было принято решение перевести его на ветпункт, где кот будет находиться под круглосуточным надзором специалистов. Делать какие-либо прогнозы о состоянии манула не имеет смысла. На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания. Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о всеобщем любимце мануле Ph: Т. Абражан
Проблемы со здоровьем у манула генетические. У представителей этого вида слабая иммунная система, и они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом - это делает их восприимчивыми к инфекциям и вирусам. "У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе. Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться", - пояснили в зоопарке.
Сейчас животное находится в ветпункте под круглосуточным надзором специалистов. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, но в зоопарках средняя продолжительность их жизни увеличивается благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей, отметили в зоопарке.
Манул - главный символ Московского зоопарка. Животное занесено в Красную книгу России, а также в Международную красную книгу в категорию "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому". Представитель семейства кошачьих обитает в каменистых пустынях и степях. Манул немного крупнее обычной домашней кошки. В России он встречается в Забайкальском крае, Бурятии, Туве и на Алтае.