Праздничный салют запустят в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Риги

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. фейерверков будут запущены в Москве вечером 13 октября в честь 75-й годовщины освобождения Риги от германских захватчиков. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Всего в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля Камаз", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в округе, отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. В. М. Михалкина начнет праздничный салют в 22:00 мск. Пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны обеспечат звуковое сопровождение.

Освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовали несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот.