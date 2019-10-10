Модернизированный зал ожидания открыли на Курском вокзале Москвы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новый зал ожидания открыли на Курском вокзале, в нем установлены сиденья с возможностью зарядки гаджетов, размещены обновленная навигация и художественная подсветка. Об этом сообщила четверг пресс-служба Московской железной дороги.

"На Курском вокзале Москвы для пассажиров открылся модернизированный зал ожидания № 4. В нем установили новые сиденья с разъемами 220V и USB для зарядки гаджетов, электронное табло с расписанием поездов дальнего следования, зал украсили художественной подсветкой и установили новые входные группы", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, аналогичное обновление получат залы № 5 и № 6. Так, в зале № 5 будут созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров. В нем установят удобные сидения и приспособленные для людей с ограниченными физическими возможностями душевую и санитарную комнаты. Зал № 6 оснастят автоматизированными камерами хранения.

"Холдинг "РЖД" реализует новую концепцию развития залов ожидания на крупнейших вокзалах для повышения качества обслуживания пассажиров. Курский вокзал стал пилотным проектом. До начала 2020 года новый подход к размещению пассажиров планируется тиражировать и на другие вокзалы", - отмечается в сообщении пресс-службы.