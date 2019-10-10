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ГИБДД советует москвичам выходить ночью на улицу в одежде со светоотражающими элементами

В Госавтоинспекции отметили, что только за прошедшие сутки в Москве произошло 20 аварий, в которых были сбиты пешеходы, 12 из них произошли в темное время суток

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы призвала пешеходов к внимательности на проезжей части в период межсезонья и советует москвичам выходить на улицу в темное время суток в одежде со светоотражающими элементами.

"Столичная Госавтоинспекция призывает пешеходов позаботиться о своей безопасности и не совершать неожиданных выходов на проезжую часть, быть особенно внимательными при переходе дорог и улиц в темное время суток и, что особенно важно, использовать светоотражающие элементы или любые другие подручные средства, способные сделать заметным переход дороги для водителя, например, фонарик на мобильном телефоне", - сообщили ТАСС в отделе пропаганды ведомства.

В ГИБДД отметили, что только за прошедшие сутки в Москве произошло 20 аварий, в которых были сбиты пешеходы, 12 из них произошли в темное время суток. В ведомстве подчеркнули, что не стоит недооценивать опасность перехода проезжей части в темное время суток, когда водитель автомобиля может вовремя не среагировать на переходящего дорогу или улицу пешехода.

"Особенно опасными в период сокращения светового дня становятся дворовые территории. Здесь в условиях темного времени суток, когда водитель проезжает, либо совершает какой-либо маневр, значительно возрастает риск попадания под колеса", - отметили в ведомстве.

Минимизировать опасные ситуации на дорогах должны аккуратность и внимательность всех участников дорожного движения.

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