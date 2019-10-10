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Кровельные работы в Троекуровских палатах в Москве завершатся к 15 октября

На объекте круглосуточно работают 320 человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Кровельные работы в Троекуровских палатах в Москве планируется закончить к середине октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба руководителя рабочей группы по организации ремонтно-реставрационных работ, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"К 15 октября завершатся работы по устройству кровли с медным покрытием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 октября началась меблировка первых помещений. В начале ноября планируется завершить меблировку всех помещений.

Во второй половине октября комиссия депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным осмотрит отреставрированные Троекуровские палаты. "Строители должны быть готовы в середине октября представить результаты своего труда, остался последний рывок", - приводятся в сообщении слова Ресина. Вопрос о переносах сроков не рассматривается, реставрация палат закончится осенью этого года, отметил он. "Сегодня на объекте круглосуточно работают 320 человек. И людей все равно не хватает. Нужно усилить мобилизацию кровельщиков и паркетчиков", - добавил Ресин.

Троекуровские палаты площадью 1495,2 кв. м расположены в Георгиевском переулке в центре Москвы. В основе палат - постройка XVI века. Считается, что Троекуровы капитально перестроили палаты в середине XVII века, превратив их в один из самых больших дворцов города. В 1680 году дом пострадал при пожаре, сгорел деревянный верхний терем. К 1691 году палаты были восстановлены и надстроены парадным каменным этажом. В ХХ веке дворец оставался жилым домом, во второй половине 1950-х его отреставрировали. После того, как в 1994 году Госдума заняла здание на Охотном ряду, дворец оказался на закрытой территории.

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