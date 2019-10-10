Семь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ДТП с участием семи машин произошло в районе дома 152 по Дмитровскому шоссе в Москве, движение транспорта в месте аварии осложнено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Столкнулись три легковых и четыре грузовых машины. В результате движение в сторону области осложнено, перекрыты две полосы в сторону области", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь в ГИБДД Москвы ТАСС подтвердили факт случившегося, отметив, что, по данным ведомства, в аварию попали шесть машин.