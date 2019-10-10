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Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту, МКАД, Ленинградскому и Волоколамскому шоссе в сторону области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в четверг вечером достигли девяти баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:55 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту. МКАД загружен на северо-западе по внешней стороне, на юго-востоке - по внутренней, а также на Ленинградском и Волоколамском в сторону области.

Раньше на сайте Гидрометцентра сообщалось, что дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве и Московской области в четверг. Ночью температура в Москве опустится до семи градусов. В Подмосковье ночью похолодает до четырех градусов. В ночные часы ветер изменит направление с южного на западное и не превысит 10 м/с. Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье с 12:00 до конца дня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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