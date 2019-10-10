Овощи и цветы вырастят в роботизированной теплице агрокомбината "Московский"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Роботы в новой универсальной теплице агрохолдинга "Московский" площадью 1,8 га в Новой Москве помогут выращивать продукцию от листовых салатов до тюльпанов и горшечных цветов круглогодично, причем одних тюльпанов планируется до 3,5 млн штук вырастить к 8 марта.

"Робототизированная техника способна перемещать огромные столы с зелеными салатами, умные машины строго следят за поддержанием микроклимата и поливом 1,5 млн растений одновременно, - рассказал в четверг журналистам директор по производству агрохолдинга "Московский" Анатолий Макарук.

Новая теплица отличается высокой энергоэффективностью, минимизацией ручного труда (в теплице работают всего четыре рабочих - растениевода) и высокой загруженностью в течение всего года.

Председатель совета директоров агрохолдинга Евгений Сидоров выразил благодарность за финансовую помощь города. Он также рассказал об уникальной продукции предприятия.

"В ноябре мы открываем завод микрозелени, также развиваем направление "съедобные цветы" - это те растения, которые можно расположить на тарелке и есть, не опасаясь за свое здоровье", - добавил Сидоров.