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Южный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве открыли для входа пассажиров

Ограничения были связаны с матчем между футбольными сборными России и Шотландии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" начал работать в штатном режиме. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее метро сообщало, что южный вестибюль работал только на выход. Северный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

В четверг на стадионе "Лужники" футболисты сборной России играют с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

С 22:00 мск будет перекрыто движение на некоторых улицах в районе станций метро "Спортивная" и "Фрунзенская".

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Россия
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