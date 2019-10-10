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Южный вестибюль станции "Спортивная" в Москве открыт только на вход пассажиров

Северный вестибюль работает в обычном режиме

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" работает только на вход пассажиров, северный вестибюль работает в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter метро.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии работает только на вход", - говорится в сообщении.

Уточняется, что северный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

В четверг на стадионе "Лужники" футболисты сборной России по футболу провели игру с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России обыграла соперников со счетом 4:0.

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Россия
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