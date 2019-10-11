В метро Москвы запустили оплату проезда на турникетах картами UnionPay

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен начал принимать банковские карты платежной системы UnionPay к оплате проезда на турникетах. Об этом в пятницу сообщил журналистам замначальника столичной подземки Роман Латыпов.

По его словам, в тестовом режиме системы, позволяющие принимать к оплате карты платежной системы UnionPay, начали работать на некоторых турникетах с марта 2019 года, также точечно интеграция с китайскими платежными системами была реализована в 2017 году - за год до проведения чемпионата мира по футболу. "Сегодня мы рады сообщить, что обновляем прошивку турникетов. Больше чем на 150 станциях к настоящему моменту запущен прием карт UnionPay прямо на турникетах", - сказал он.

С начала 2020 года проект будет масштабирован на все станции. К оплате будут принимать не только карты, но и приложения, к которым они подключены. Проект по внедрению платежной системы проводится при поддержке ПАО "ВТБ".

Первые ридеры для бесконтактных карт и смартфонов появились в метро в 2015 году, на Московском центральном конце (МЦК) - в 2016 году. С марта 2019 года такие считыватели работают на всех станциях метрополитена и МЦК. Ридеры на турникетах поддерживают технологии PayPass и PayWave и бесконтактную оплату с помощью смартфонов. Также банковские карты и оплату смартфонами принимают в кассах на всех станциях метрополитена и МЦК.