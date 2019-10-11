Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку ЖК "Фили Сити" после пожара

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) проведет внеплановую проверку по факту возгорания строящегося ЖК "Фили Сити" на западе столицы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе комитета.

В столичном ГУ МЧС сообщили, что пожар, произошедший из-за возгорания пластика на первом этаже 30-этажного жилого дома, был полностью ликвидирован в 11:21 мск. Площадь пожара составила 200 кв. м, спасен 21 человек.

"Пожар был на площадке ЖК "Фили Сити". Сегодня туда поехали инспекторы, а с понедельника будет внеплановая проверка по факту возгорания. Пока предварительная причина - неосторожное обращение с огнем", - отметил собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС директор по маркетингу компании MR Group (девелопер проекта) Евгения Старкова, в пятницу утром произошло локальное возгорание стройматериалов площадью 60 кв. м на первом этаже корпуса жилого комплекса. "В течение 15 минут оно было ликвидировано, пострадавших нет. Проводится расследование причин нарушения техники пожарной безопасности строителями. На сроках строительства объекта инцидент не отразится", - сказала Старкова.

MR Group работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 37 объектов общей площадью 5 млн кв. м в Москве, Подмосковье и Сочи.