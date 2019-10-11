Более 20 круглогодичных ярмарок нового формата будут открыты в Москве до конца 2019 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы продолжает развитие нового формата ярмарочной торговли, до конца года в столице число круглогодичных ярмарочных павильонов превысит 20. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ярмарки на улице Перерва в районе Марьино.

"Ярмарки, которые открывают в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Сегодня в Москве есть уже 14 подобных ярмарок, до конца года их станет более 20 <...> Поразительная разница между обычными рынками выходного дня [и круглогодичными ярмарками], где торговля ведется несколько дней в неделю и в теплое время года. Другие совершенно условия: здесь и кондиционирование, тепло, холодильники, цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же: это, в основном, фермерские рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно", - сказал Собянин.

По его словам, по возможности, рядом с круглогодичными рынками устанавливаются фестивальная и спортивная площадки, таким образом они становятся "своеобразными центрами притяжения" для москвичей.

"Здесь, в Марьине, как раз такая площадка, где совмещена фестивальная площадка и современный комфортный рынок, думаю, что в ближайшие месяцы будет создана еще и спортивная качественная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем", - сказал Собянин.

Как уточняется в информации столичной мэрии, в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. Помимо ярмарки на улице Перерва - это ярмарки на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкой, Святоозерской, Милашенкова, Домодедовской и Ватутина, Волгоградском и Зеленом проспектах, Алтуфьевском и Ярославском шоссе.

Ярмарка в Марьине

Согласно информации пресс-службы столичной мэрии, новая круглогодичная ярмарка и фестивальная площадка работает в Марьине, на улице Перерва, владение 52, где в эти дни проходит фестиваль "Золотая осень". Ярмарка открылась в крупнейшем московском районе в августе. Сравнительно небольшая, всего 1,3 га, площадка на улице Перерва объединила сразу три новых городских общественных пространства.

"В фестивальной зоне в стиле "средневекового замка" - данное решение уже применялось на Городецкой улице в Новокосине и понравилось москвичам - установлены четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, карусель и сцена для проведения культурных мероприятий. Рядом расположился ярмарочный павильон с кафе, в котором оборудовано 20 торговых мест для продажи овощей, фруктов, солений, мясомолочной и рыбной продукции", - отмечает пресс-служба.

Свою продукцию на ярмарке предлагают как крупные сельхозпроизводители, так и частные фермерские хозяйства из разных уголков России. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продукция проверяется на соответствие нормам качества и безопасности. Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

"В отличие от традиционной ярмарки выходного дня, павильон работает круглый год, шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой <...> Уникальной особенностью площадки на улице Перерва стал новый ландшафтный парк "Серпантин" площадью 1,07 га. Концепцию парка разработал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. В парке высажены 172 дерева, 614 кустарников и порядка 10 тыс. многолетних цветов и других растений", - сообщает пресс-служба.