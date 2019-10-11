Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 круглогодичных ярмарок нового формата будут открыты в Москве до конца 2019 года

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, рядом с круглогодичными рынками устанавливаются фестивальная и спортивная площадки, таким образом они становятся "своеобразными центрами притяжения" для горожан

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы продолжает развитие нового формата ярмарочной торговли, до конца года в столице число круглогодичных ярмарочных павильонов превысит 20. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ярмарки на улице Перерва в районе Марьино.

"Ярмарки, которые открывают в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Сегодня в Москве есть уже 14 подобных ярмарок, до конца года их станет более 20 <...> Поразительная разница между обычными рынками выходного дня [и круглогодичными ярмарками], где торговля ведется несколько дней в неделю и в теплое время года. Другие совершенно условия: здесь и кондиционирование, тепло, холодильники, цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же: это, в основном, фермерские рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно", - сказал Собянин.

По его словам, по возможности, рядом с круглогодичными рынками устанавливаются фестивальная и спортивная площадки, таким образом они становятся "своеобразными центрами притяжения" для москвичей.

"Здесь, в Марьине, как раз такая площадка, где совмещена фестивальная площадка и современный комфортный рынок, думаю, что в ближайшие месяцы будет создана еще и спортивная качественная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем", - сказал Собянин.

Как уточняется в информации столичной мэрии, в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. Помимо ярмарки на улице Перерва - это ярмарки на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкой, Святоозерской, Милашенкова, Домодедовской и Ватутина, Волгоградском и Зеленом проспектах, Алтуфьевском и Ярославском шоссе.

Ярмарка в Марьине

Согласно информации пресс-службы столичной мэрии, новая круглогодичная ярмарка и фестивальная площадка работает в Марьине, на улице Перерва, владение 52, где в эти дни проходит фестиваль "Золотая осень". Ярмарка открылась в крупнейшем московском районе в августе. Сравнительно небольшая, всего 1,3 га, площадка на улице Перерва объединила сразу три новых городских общественных пространства.

"В фестивальной зоне в стиле "средневекового замка" - данное решение уже применялось на Городецкой улице в Новокосине и понравилось москвичам - установлены четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, карусель и сцена для проведения культурных мероприятий. Рядом расположился ярмарочный павильон с кафе, в котором оборудовано 20 торговых мест для продажи овощей, фруктов, солений, мясомолочной и рыбной продукции", - отмечает пресс-служба.

Свою продукцию на ярмарке предлагают как крупные сельхозпроизводители, так и частные фермерские хозяйства из разных уголков России. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продукция проверяется на соответствие нормам качества и безопасности. Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

"В отличие от традиционной ярмарки выходного дня, павильон работает круглый год, шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой <...> Уникальной особенностью площадки на улице Перерва стал новый ландшафтный парк "Серпантин" площадью 1,07 га. Концепцию парка разработал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. В парке высажены 172 дерева, 614 кустарников и порядка 10 тыс. многолетних цветов и других растений", - сообщает пресс-служба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умер Алексей Леонов
В Москве могут увековечить память космонавта Леонова
Он умер 11 октября в возрасте 85 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС