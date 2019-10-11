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Жители Москвы смогут на экскурсиях посмотреть на ход реставрации Политехнического музея

Предполагается, что экскурсионные группы будут состоять из пяти-шести человек

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Политехнический музей в Москве с ноября планирует проводить бесплатные экскурсии по музейному парку и части здания, где проходят реставрационные работы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба учреждения.

"Мы планируем в ноябре начать водить экскурсии по музейному парку и некоторым помещениям. Для того, чтобы на них попасть, жители должны будут заранее записаться на сайте музея. На первом этапе планируется проводить две экскурсии в день два раза в неделю", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на экскурсии посетителям расскажут об истории Политеха и его работниках, изменениях, которые произойдут после реконструкции, архитектурных особенностях здания, а также нововведениях в экспозиции. Экскурсионные группы будут состоять из пяти-шести человек, чтобы не мешать строительным работам. Каждому гостю будет выдаваться каска.

В пресс-службе музея отметили, что в Ильинском сквере открыта выставка специально разработанных для уличного пространства экспонатов, объединенных темой энергии. Например, в одной из пяти витрин показано, как растения вырабатывают энергию под действием солнечного света. "Это первый в России случай, когда музей науки выставляет свои объекты в общем доступе в парке", - добавил собеседник агентства.

Реставрация здания Политехнического музея началась в 2013 году, а экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен. Завершить реставрацию планируют в 2020 году.

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