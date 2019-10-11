Физический институт имени Лебедева в Москве отреставрируют

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации корпуса физического института имени Лебедева на Ленинском проспекте в Москве, который является объектом культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Корпус физического института имени П. И. Лебедева, расположенный по адресу: Ленинский проспект, дом 53, строение 4, является объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс института был спроектирован под руководством академика Алексея Щусева. Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение работ по сохранению", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, для подготовки проекта будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. После согласования проекта реставрации с департаментом будет выдано разрешение на проведение самих работ.

По словам Емельянова, институт играет важную роль в градостроительной композиции Ленинского проспекта. "Помимо архитектурных достоинств, физический институт знаменит своей историей. Основанный в 1934 году академиком Вавиловым, он на протяжении своего существования всегда собирал лучших ученых. В числе работников были и нобелевские лауреаты", - отметил он.

Физический институт имени Лебедева был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших научно-исследовательских центров России. Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики. Институт состоит из шести отделений, приравненных в основных направлениях к научно-исследовательским институтам РАН.