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В фестивале Nauka 0+ ожидается участие более 300 тыс. московских школьников

Всего в столице будут работать более 2 тыс. площадок

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль Nauka 0+ и XIV Московский фестиваль науки, как ожидается, соберут на своих площадках более 300 тыс. учащихся столичных школ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который выступает одним из главных организаторов фестиваля.

"В мероприятиях фестиваля Nauka 0+ и XIV Московского фестиваля науки, которые пройдут в столице 11-13 октября, ожидается участие более 300 тыс. учащихся московских школ. Ребята посетят тематические выставки, мастер-классы и лекции. В Москве будут работать более 2 тыс. площадок", - говорится в сообщении.

Церемония открытия Всероссийского фестиваля Nauka 0+ и его московского этапа - XIV Московского фестиваля науки - прошла в пятницу вечером в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней приняли участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие почетные гости, включая трех нобелевских лауреатов Дадли Хершбаха, Харольда Вармуса и Томаса Линдала, которые выступят с лекциями перед участниками мероприятия.

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ пройдет в восьми городах России и завершится 30 ноября. В Москве основные события программы Nauka 0+ запланированы на 11-13 октября, среди них лекции известных российских и зарубежных ученых, телемосты с МКС и российскими научными центрами, выставки, кинопоказы и мастер-классы.

В связи с тем, что 2019 год провозглашен Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона химических элементов великим русским ученым Дмитрием Менделеевым, главной темой фестиваля станет таблица Менделеева.

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Россия
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