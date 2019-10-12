Синоптики прогнозируют порывистый ветер и дождь в Москве 12 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дождливая погода и до 12 градусов тепла ожидаются в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 10 до 12 градусов тепла, ночью в столице похолодает до плюс 8 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от 7 до 12 градусов тепла, в ночные часы ожидается от 5 до 10 градусов.

Скорость юго-западного и южного ветра составит 5-10 м/ с, местами порывы от 13 до 18 м/с. В ночь на воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, возможность осадков сохранится. 12 октября в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 - из-за сильного ветра.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.