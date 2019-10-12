Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся в Москве с 12 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся в шести округах Москвы с 12 октября, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, на юге Москвы автобус №192 будет ходить от остановки "Платформа Москворечье" до остановки "Сабурово" по Проектируемому проезду №4902. Остановка "Сабурово" на Каширском шоссе останется только по направлению в сторону центра.

На востоке города восстановится движение трамваев по проспекту Буденного между метро "Семеновская" и шоссе Энтузиастов, а маршрут автобуса №036 прекратит работу. При этом из-за ремонта путей на Преображенском Валу трамваи №2 и №38 не будут ходить между станциями метро "Преображенская площадь" и "Семеновская", вместо них будет ходить автобус №02 от проспекта Буденного через станции метро "Семеновская", "Преображенская площадь" и Богородский храм до Богородского.

По Лефортовскому мосту 12 и 13 октября в связи с ремонтом не будут ходить трамваи. Вместо них можно будет воспользоваться автобусами №050, №425 и троллейбусом №24. Помимо этого, изменится время работы автобуса №991 - последний автобус от метро "Теплый Стан" будет отправляться в 00:10, а от Нововатутинского проспекта - в 00:38.