В Москве на ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выставка "Московский день профориентации и карьеры", посвященная вопросам образования, пройдет 19 октября на ВДНХ, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"19 октября в павильоне № 57 "Россия - моя история" на ВДНХ пройдет образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры". Старшеклассники, студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с карьерными консультантами, определиться с будущей специальностью, местом учебы или работы", - говорится в сообщении.

Участниками выставки станут представители Высшей школы экономики, Московского госуниверситета им. Ломоносова, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Российского национального исследовательского медицинского университет им. Пирогова, Финансовой академии при правительстве РФ. Кроме того, свои программы на мероприятии представят служба занятости населения "Моя работа", Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" и другие профильные организации.

Посетители выставки, которая будет работать с 11:00 до 18:00, смогут подробнее узнать о стратегиях поступления, тонкостях прохождения итоговых аттестаций, перспективных профессиях и возможностях, которые дает дополнительное образование. Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная регистрация.