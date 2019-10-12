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На проектируемую Рублево-Архангельскую линию метро в Москве добавили станцию "Пресня"

Ранее на этом участке планировалось построить восемь станций

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Москвы решили построить еще одну, девятую по счету станцию на проектируемой Рублево-Архангельской линии метро. Станция будет носить название "Пресня", сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас между станциями "Улица Народного Ополчения" и "Шелепиха" начинаем строить станцию, ориентировочно, она будет называться "Пресня". Сейчас мы смотрим посадку станции, как пойдет трассировка, пока технически это у нас получается", - сказал он.

По словам Хуснуллина, проект планировки станции может быть утвержден до конца 2020 года.

Ранее предполагалось, что на участке будет построено восемь станций: "Улица Народного Ополчения" и "Шелепиха", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская". Новая линия позволит улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечить транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского шоссе.

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