Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 70 представлений пройдет на фестивале "Золотая осень" в Москве на выходных

На Красной площади выступления творческих коллективов откроют артисты школы акробатики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выступления акробатов, танцевальные номера и фолк-концерты пройдут на различных площадках в Москве в заключительные дни фестиваля "Золотая осень" 12 и 13 октября. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В выходные для горожан состоится около 70 выступлений творческих коллективов. Так, на главной площадке фестиваля - на Красной площади - концерты будут идти с 12:00 до 21:30 в субботу и воскресенье. Откроют программу выходных артисты школы акробатики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также 12 октября на Красной площади выступят фольклорный ансамбль "Летавица", хор русской песни "Звонцы" и студенческие танцевальные команды Московского государственного университета им. Ломоносова. На площадке на Профсоюзной улице гости оба дня смогут посмотреть спектакль "В поисках Белоснежки", а на Ореховом бульваре 13 октября зрителям покажут сказочную историю "Конек-горбунок".

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он охватывает свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и сотни сетевых и несетевых магазинов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве пройдет пятый чемпионат по скоростному набору текста
Заочный тур соревнования начнется 4 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС