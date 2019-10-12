Около 70 представлений пройдет на фестивале "Золотая осень" в Москве на выходных

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выступления акробатов, танцевальные номера и фолк-концерты пройдут на различных площадках в Москве в заключительные дни фестиваля "Золотая осень" 12 и 13 октября. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В выходные для горожан состоится около 70 выступлений творческих коллективов. Так, на главной площадке фестиваля - на Красной площади - концерты будут идти с 12:00 до 21:30 в субботу и воскресенье. Откроют программу выходных артисты школы акробатики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также 12 октября на Красной площади выступят фольклорный ансамбль "Летавица", хор русской песни "Звонцы" и студенческие танцевальные команды Московского государственного университета им. Ломоносова. На площадке на Профсоюзной улице гости оба дня смогут посмотреть спектакль "В поисках Белоснежки", а на Ореховом бульваре 13 октября зрителям покажут сказочную историю "Конек-горбунок".

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он охватывает свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и сотни сетевых и несетевых магазинов.