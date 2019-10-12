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Власти Москвы объявили конкурс на третий офсетный контракт в сфере медицинских изделий

Инвестор должен будет вложить в реализацию проекта не менее 1 млрд рублей за три года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Москвы объявили конкурс на право заключения офсетного контракта, который предусматривает создание первого в России крупного производства медицинских изделий для стомированных больных. Начальная цена контракта составляет 8,6 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"Инвестор нового современного производства медицинских изделий будет определен по итогам конкурсных процедур уже к концу этого года, с ним будет заключен офсетный контракт на 10 лет. В реализацию проекта в Москве инвестор вложит не менее 1 млрд рублей в течение трех лет", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности процессов изготовления продукции. Произведенные медицинские изделия будут поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Реализация проекта будет вестись за счет собственных или привлеченных средств поставщика-инвестора. Правительство города готово предоставить льготы в рамках действующей системы поддержки инвесторов в столице.

"Москвой уже заключено два офсета в фармацевтике - с ЗАО "Биокад" и АО "Р-фарм". Контракты предусматривают локализацию в городе производства и последующую поставку лекарственных препаратов - онкологических, кардиологических, эндокринологических, иммуномодуляторов. Совокупный объем инвестиций по двум офсетам - 8,8 млрд рублей, объем поставки - 32,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения. В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в сферах транспортного машиностроения, техники и материалов для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудования, медицинских изделий и питания.

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