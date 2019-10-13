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Синоптики рассказали, когда в Москву придет "предзимье"

Особый метеорологический сезон продлится с середины октября по середину декабря
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Теплая погода в начале следующей недели в Москве сменится значительным понижением температуры на 5-6 градусов к четвергу (17 октября). Это знаменует собой начало особого метеорологического сезона - предзимья. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью - около 2, осень закончилась", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что 15 октября ожидается 11-13 градусов тепла днем, а 16-го - 9-14 градусов.

По словам собеседника, начнется особый метеорологический сезон - предзимье, который длится с середины октября по середину декабря.

"У синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Существует еще один сезон, кроме осени, который называется предзимье", - сказал Вильфанд, пояснив, что речь идет о естественных природных сезонах, которые не совпадают с календарными.

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