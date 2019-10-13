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Нетворкинг-клуб откроется в московском "Технограде" 17 октября

Гости смогут выиграть время выступления на сцене, чтобы рассказать о себе и предложить свою идею

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Нетворкинг-клуб "Ваш бизнес" откроется в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в Москве 17 октября. Посетителей ждут выступления бизнес-спикеров, кофе-брейки, шоу-программа и розыгрыш призов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте столичной мэрии.

"В бизнесе, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать современным тенденциям, необходимо не только постоянно повышать уровень знаний, но и общаться с такими же амбициозными, успешными и перспективными предпринимателями. Благодаря встречам в подобном формате у руководителей малого и среднего бизнеса появляется возможность не только делиться своим опытом, но и устанавливать новые деловые связи", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Ожидается, что на открытии клуба будут присутствовать около 200 человек. Предпринимателей, самозанятых горожан, соискателей и работодателей ждут выступления бизнес-спикеров, дегустации, кофе-брейки, шоу-программа и розыгрыш призов. Мероприятие пройдет в стиле стендап-шоу. У каждого посетителя будет возможность выиграть пять минут выступления на сцене, чтобы рассказать о себе и предложить свою идею.

Первая встреча и открытие клуба состоятся в павильоне "Арт.Техноград". Мероприятие продлится с 16:00 до 20:00. Деловые встречи клуба "Ваш бизнес" будут проходить ежемесячно до сентября 2020 года. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте и дождаться одобрения заявки.

"Техноград" - это уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ. Он предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. В нем представлены программы по более чем 40 востребованным сегодня профессиям и профессиям будущего по шести направлениям. Это услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

Кроме того, в "Технограде" регулярно проводят тематические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Расписание опубликовано на сайте комплекса.

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