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Движение между станциями московского метро "Коммунарка" и "Юго-Западная" приостановлено

Семь станций Сокольнической линии метро временно закрыты на вход

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная" Сокольнической линии московского метро приостановлено, сообщается в понедельник в Twitter столичной подземки.

"На Сокольнической линии нет движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь станций ветки временно закрыты на вход. "Станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево" временно закрыты на вход", - говорится в сообщении.

Причины и сроки закрытия не уточняются.

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