Движение между станциями московского метро "Коммунарка" и "Юго-Западная" восстановлено

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Коммунарка" до "Юго-Западной" восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении.

В Twitter столичного транспортного комплекса отмечается, что причиной приостановки движения стала неисправность следовавшего без пассажиров поезда.

Кроме станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево", которые были закрыты на вход, вновь открыты для пассажиров.