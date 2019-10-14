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Движение между станциями московского метро "Коммунарка" и "Юго-Западная" восстановлено

Причиной приостановки движения стала неисправность одного из поездов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Коммунарка" до "Юго-Западной" восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении.

В Twitter столичного транспортного комплекса отмечается, что причиной приостановки движения стала неисправность следовавшего без пассажиров поезда.

Кроме станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево", которые были закрыты на вход, вновь открыты для пассажиров.

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