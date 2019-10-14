На Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел утром в понедельник. Об этом сообщается на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в "Twitter".

"На Белорусском направлении задерживаются поезда в результате травмирования. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, интервал движения на Белорусском направлении был увеличен после происшествия с двумя мужчинами, которые, по предварительной информации, находились на путях перед приближающимся поездом.

"Локомотивная бригада следовавшего в Москву электропоезда подала светозвуковые сигналы, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, наезда избежать не удалось. Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб", - сказали в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что после незапланированной стоянки поезд продолжил движение.