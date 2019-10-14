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Посвященная Московскому планетарию выставка откроется в "Зарядье" 2 ноября

Посетители смогут увидеть фотографии планет, туманностей и звездных скоплений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бесплатная фотовыставка в честь 90-летия Московского планетария, на которой будут представлены снимки звезд, планет и галактик, а также кадры из истории учреждения, откроется в павильоне "Купол" в парке "Зарядье" 2 ноября. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Редкие кадры, объединенные проектом "Лента времени", представят в павильоне "Купол". Это фотографии из архива планетария с 1929 года до наших дней. Фото разместят в хронологическом порядке, экспозиция станет будто бы лентой времени. Ее длина составит более 20 м, а ширина - почти 2 м. Большая часть исторических фотографий будет продемонстрирована впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости смогут увидеть снимки планет, туманностей и звездных скоплений. Большая часть астрофотографий была получена во время экспедиций по Намибии и Северному Кавказу. Также посетителям представят разные этапы строительства здания планетария, фотографии космонавтов, конструкторов, ученых, в разное время побывавших в планетарии. Например, в учреждение приезжал Юрий Гагарин.

В первый день работы экспозиции для гостей пройдет бесплатный мастер-класс по астрофотографии. На нем можно будет узнать, как сделать красивые снимки звездного неба, лунного и солнечного дисков при помощи обычной фотокамеры. Выставка продлится до 20 ноября.

Пятого ноября Московскому планетарию исполнится 90 лет.

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Россия
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