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В Москве стартует отборочный этап городской олимпиады школьников

Отмечается, что отборочные этапы по большинству направлений проводятся дистанционно по предварительной регистрации на сайте олимпиады

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ученики 5 - 11-х классов московских школ смогут принять участие в отборочном этапе городской олимпиады школьников, который стартует в понедельник. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице начинаются отборочные этапы московской олимпиады школьников. Принять участие в них могут ученики 5 - 11-х классов. Состязания пройдут по 21 направлению, среди которых привычные для школьников математика, история и химия, а также предметы, которых нет в основной школьной программе, например, лингвистика и робототехника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отборочные этапы по большинству направлений проводятся дистанционно по предварительной регистрации на сайте олимпиады. Например, ученики могут решать задания дистанционно по направлению "Финансовая грамотность", а также зарегистрироваться на олимпиаду по истории искусств.

Кроме того, победители и призеры московской олимпиады смогут претендовать на льготы при поступлении в российские вузы, так как 17 направлений конкурса входят в перечень олимпиад Минобрнауки РФ.

Как отмечается на портале, в прошлом году в финале столичной олимпиады участвовали более 27 тыс. школьников, победителями и призерами стали более 4,5 тыс. человек.

Теги
Россия
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