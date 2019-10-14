Москвичи смогут предложить свои идеи для совершенствования столичных парков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Жители столицы с 22 по 30 октября смогут с помощью краудсорсинг-проекта "Мой парк" предложить свои идеи и проголосовать за понравившиеся варианты улучшения городских парков. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 22 октября в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк" москвичи смогут высказать свои пожелания по совершенствованию городских парков. Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас. Проект приурочен ко дню рождения Мосгорпарка, которому в этом году исполняется восемь лет. Всего предусмотрено три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай", - говорится в сообщении.

На первом этапе жители смогут предложить свои идеи на тему организации событий и активностей в парках, а также онлайн- и офлайн-сервисов. На втором этапе можно будет обсудить различные предложения, затем эксперты отберут ряд идей участников. В число экспертов войдут, в частности, директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор парка Горького Павел Трехлеб, директор сада "Эрмитаж" Алексей Чибин.

В рамках третьего этапа москвичи будут голосовать за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы. Уточняется, что предложения принимаются до 25 октября, а проголосовать за лучшие идеи можно будет до 30 октября включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

Мосгорпарк был основан в 2011 году, он курирует благоустройство и развитие парковых территорий, подведомственных столичному департаменту культуры.