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Движение на Белорусском направлении намерены вернуть в график в течение полутора часов

Движение поездов затруднено из-за нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Железнодорожники намерены в течение полутора часов вернуть в график движение на Белорусском направлении, где утром в понедельник электрички идут с опозданием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Постепенно сокращается время опоздания электричек на Белорусском направлении МЖД. Железнодорожники работают с каждым задержанным составом. Для полного восстановления графика потребуется примерно полтора часа", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что движение поездов на Белорусском направлении было затруднено из-за нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, на платформе Беговая двое мужчин находились на путях перед приближающимся поездом. Как сообщили ранее в МЖД, несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

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