Движение поездов на Белорусском направлении МЖД введено в график

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) введено в график после утреннего сбоя. Об этом в понедельник сообщается на сайте МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервал движения поездов был увеличен после происшествия с двумя мужчинами, которые, по предварительной информации, находились на путях на платформе Беговая перед приближающимся поездом. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Информации о состоянии мужчин пока не поступало.