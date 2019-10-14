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Неизвестные похитили 6 млн рублей у мужчины на Ленинском проспекте в Москве

Злоумышленники избили мужчину и похитили сумку, пострадавшего передали врачам скорой помощи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину на юго-западе Москвы и похитили у него 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Неизвестные на трех иномарках остановили мужчину на машине в районе Ленинского проспекта, нанесли ему побои и скрылись", - сказал собеседник агентства, отметив, что добычей преступников стала сумка потерпевшего с 6 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт разбойного нападения, уточнив, что оно произошло в районе дома 81 по Ленинскому проспекту, а сообщение о ЧП поступило в службу "02" в 15:07 мск. По данным московской полиции, неизвестные на трех иномарках преградили дорогу мужчине на иномарке, произвели в него выстрелы из, предположительно, травматического оружия, нанесли телесные повреждения и похитили сумку с крупной суммой денег. "Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается, принимаются меры к розыску и задержанию преступников. Пострадавший мужчина передан врачам скорой помощи", - сообщили в столичном главке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Россия
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