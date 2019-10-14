Неизвестные сбросили загрязненные стоки в Москву-реку

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные сбросили загрязненные воды, содержащие известь, в Москву-реку, из-за чего река стала мутной. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сотрудник пресс-службы ГУП "Мосводосток".

"В ходе оперативно проведенного обследования участка акватории реки в районе набережной Тараса Шевченко обнаружено поступление в Москву-реку окрашенных в белый цвет и не имеющих запаха вод. Согласно проведенному анализу проб воды, вещества, попавшие в дренажные воды, имеют естественное происхождение и содержат известняковые породы - меловые отложения. Следов нефтепродуктов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время специалистами "Мосводостока" проводятся мероприятия по поиску организаций, допустивших сброс загрязненного стока в реку.

Также в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнили ТАСС, что на "горячую линию" департамента не поступало сообщений о загрязнении столичной реки.