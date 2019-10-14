В Москве покажут последний спектакль Някрошюса "Сукины дети"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Последний спектакль выдающегося литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса (1952-2018) "Сукины дети", поставленный им в Клайпедском драматическом театре, покажут 15 и 16 октября в Москве, на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Гастроли, посвященные памяти мастера, организовал продюсер Леонид Роберман совместно с театральным агентством "Арт-Партнер XXI", сообщили ТАСС в пресс-службе устроителей мероприятия.

"Сукины дети" - последний спектакль режиссера Эймунтаса Някрошюса. Он поставлен по одноименному роману литовского прозаика, сценариста и бывшего министра культуры страны Саулюса Шальтяниса", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "это спектакль о Литве и ее становлении, где исторические пласты наслаиваются на мифологические". "Кажется, что режиссер соединил в нем множество прошлых работ, в его творческой биографии есть и "Книга Иова", и "Божественная комедия" Данте, трагедии Шекспира и комедии Чехова. Някрошюс как большой художник через национальную идентичность умеет говорить о вечных вещах и понятиях - о любви и предательстве, вере и пороках, жизни и смерти", - пояснила представитель пресс-службы "Арт-Партнера XXI".

Над этим спектаклем вместе с Эймунтасом Някрошюсом работали его сын, сценограф Марюс Някрошюс, и жена режиссера, художница по костюмам Надежда Гультяева.

Исполнителями ролей выступают Дарюс Мяшкаускас, Каролина Контяните, Эдвардас Бразис, Регина Шальтяните, Игорис Ряклайтис, Вайдас Йочис, Видас Якимаускас, Йонас Баранаускас, Нийоле Сабулите, Юстина Ванжодите-Шураева.

Театральные критики отметили спектакль "Сукины дети" как самую выдающуюся премьеру Литвы 2018 года.

О режиссере

Някрошюс - выпускник ГИТИСа. Режиссер поставил более трех десятков драматических и оперных спектаклей как в Литве, так и за рубежом, в том числе в России. Любители его творчества характеризуют мастера одним словом - гений. Он является лауреатом многих престижных премий, среди которых премия Станиславского, "Золотая маска" (Москва), премия Союза театров Европы, Европейская театральная премия "Новые театральные реалии", призы ведущих европейских театральных фестивалей.

Традиционный международный фестиваль "Балтийский дом", который проходит в Санкт-Петербурге, однажды устроил бенефис литовского режиссера, пригласив на фестиваль все известные на тот момент спектакли Някрошюса.

Заслуженный деятель искусств Литвы, лауреат множества высоких наград, в том числе Государственной премии СССР (1987), Някрошюс отдавал предпочтение классике. На его счету постановки "Гамлета", "Макбета", "Отелло", "Фауста", "Песни песней". В Италии он с большим успехом поставил оперу Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", совершил турне с собственной инсценировкой романа Льва Толстого "Анна Каренина". Неповторим в его постановке был спектакль по роману Федора Достоевского "Идиот".

Режиссер умер в 2018 году, не дожив одного дня до своего 66-летия.