Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 15 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве покажут последний спектакль Някрошюса "Сукины дети"
Спектакль поставлен по одноименному роману литовского прозаика и бывшего министра культуры страны Саулюса Шальтяниса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС