Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 15 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.